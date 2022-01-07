Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman merkeze bağlı Koru köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisini almaları üzerine harekete geçerek olay yerine gitti. Jandarma ekipleri burada kazı yapan H.D., M.Ç. ve G.Ç. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ve 1 adet testereye el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi canına kıydı! Ardında da acı bir detay bıraktı

İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi canına kıydı! Ardında da acı bir detay bıraktı

 94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

 Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti

Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title