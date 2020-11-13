Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

13.11.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:52
Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayaş Gökçebağ Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri E.K. ile A.A'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda, 1 adet hilti, 2 adet matkap, 1 adet jeneratör, 2  adet gaz maskesi, 1 adet testere ve aydınlatmada kullanılan fener ve lambalar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Ölümlü kaçak kazı davası başladı
Ölümlü kaçak kazı davası başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Murat Kurum Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Özge Özder Seren Serengil Ferzan Özpetek Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Domagoj Vida Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:56:44. #1.14#
title