Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayaş Gökçebağ Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri E.K. ile A.A'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda, 1 adet hilti, 2 adet matkap, 1 adet jeneratör, 2 adet gaz maskesi, 1 adet testere ve aydınlatmada kullanılan fener ve lambalar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı