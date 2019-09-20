Kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
20.09.2019 22:56
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Yenice köyü Dere mevkisinde izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda T.P. ve O.G, suçüstü yakalandı.
Kaçak kazı yapılan alanda, altın arama çubuğu, kazma ve dedektör ele geçirildi.
Kaynak: AA