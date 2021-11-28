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Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma ekipleri, Havcılar mezrası Kale mevkiinde H.M.T. (70), S.T. (48) isimli şahısları kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan 2 kişi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet kırıcı delici alet, 6 adet tij borusu ve 1 adet boru anahtarına el konularak adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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