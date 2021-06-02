Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde, kazıda kullanılan birçok materyal ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe, Çöğürler Köyü, Ormanlık alan mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede İ.C. (51) ve İ.T. (57) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olay yerinde şüphelilerin kazıda kullanmış oldukları 1 adet balyoz, 1 adet kazma,1 adet kürek,1 adet balta ve 1 çift eldiven ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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