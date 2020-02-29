Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama

29.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:25

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sit alanı içinde kaçak kazı yaparken JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan aralarında muhtar ve kamu görevlisinin de bulunduğu 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Muhtar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ve Beyağaç ilçelerindeki sit alanlarında, 5 ayrı yerde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. JASAT ekibi, yaptığı çalışmayla hilti ve kürekler ile kazı yapan zanlıların, tarihi lahitlere zarar verdiğini de belirlendi. Bir JASAT görevlisinin aralarına sızdığı grup, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile izlendi.

JASAT dedektifleri, dün operasyon için düğmeye bastı. Kaçak kazıya karışan Yeniköy Muhtarı A.T. (35) ile Rıdvan Taner (20), Ahmet Taner (24), Hayrullah Altınok, Nurullah Altınok (50), Hakkı Arılık (68), Mehmet Arılık (50) ve kamu görevlisi Ali Karakaya (34) suçüstü gözaltına alındı.Bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Muhtar A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte Kale ve Beyağaç ilçelerinde yapılan kaçak kazı olayları da aydınlatılmış oldu. Kaçak kazı yaparken yakalanmamak için yüksek yerlere gözcü bıraktıkları öğrenilen şüphelilerin, aralarındaki JASAT görevlisinin, "Jandarma bizi burada yakalamasın" sözlerine "İki ayda 5 yeri kazdık, kimse yakalayamaz bizi. Bizim işimiz sağlam" şeklinde karşılık verdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA