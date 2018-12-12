Kaçak Kazı Operasyonu

Uşak'ta kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güneli köyü Kale mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Köylülerin ifadeleri doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında ele geçirilen dedektör, kırıcı ve delici alet ile kazma ve küreklere de el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Orhan T. (53), Emrah G. (27), Aytaç K. (35), Mehmet K. (65), Muhterem Ç. (42), Halil K. (32), Mustafa D. (41) ile Osman P. (35) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.