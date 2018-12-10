Kaçak Kazı Operasyonu

Başakşehir'deki Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan ve atik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mağara ve mezar odasından kazma ve jeneratör sesleri gelmesi üzerine söz konusu alanda suçüstü operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen operasyonda N.B., O.K, E.T. ve E.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise jenaratör, dalgıç pompa, 15 metre su tahliye hortumu, hilti ve delici ucu, kazma, kürek, tırmık, 20 metre prizli elektrik kablosu, 20 metre uzunluğunda ve ucunda ampul bulunan kablo, ayaksız vantilatör, pense, tornavida ve lokma anahtar ele geçirildi.

Konuyla alakalı gözaltına alınan 4 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.