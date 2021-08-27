Kaçak kazı için tünel kazmışlar
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Kaçak kazı için tünel kazmışlar

Kaçak kazı için tünel kazmışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki antik kenti birleştiren 'Kutsal yol' üzerinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki antik kenti birleştiren 'Kutsal yol' üzerinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Lagina ile Stratonikeia antik kenti arasında bulunan ve antik dönemde dini merkez Lagina'dan siyasi merkez Stratonikeia antik kentine ulaşımın sağlandığı kutsal yol üzerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Turgut Jandarma karakol ekipleri bölgeye hareket etti.

Jandarma ekipleri kutsal yol üzerinde kaçak kazı yapan A.G., F.G., M.G. ve A.T.H. isimli şahısları hilti ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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