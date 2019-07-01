Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.

Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.

Kaynak: Dunya.com

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