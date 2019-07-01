Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri