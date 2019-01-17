Kaçak Karaca Avcılığına Bin 770 Lira Para Cezası

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak karaca avlayan iki kişiye 3 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak karaca avlandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatpınar köyü mevkisindeki ormanlık alanda arama tarama faaliyetinde bulundu.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen iki kişi suçüstü yakalandı.



Karaca eti ile iki tüfeğe el konulurken kaçak avcılık yapan kişilere Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bin 770'er lira idari para cezası verildi.



Bu arada ekiplerce kaçak avcılığının önlenmesi için bölgede denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA