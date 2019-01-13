Kaçak İtalyan Militan Cesare Battisti Bolivya'da Yakalandı

İtalya'da dört cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen eski komünist militan Cesare Battisti, uluslararası bir operasyonla Bolivya'da yakalandı.

64 yaşındaki Cesare Battisti 1970'lerde, İtalya'da siyasi şiddet ve terör olayları nedeniyle "Kurşun Yılları" olarak anılan dönemde, Komünizm için Silahlı Proleterler (PAC) örgütüne üyeydi. Battisti 1970'lerin sonunda, aralarında iki kolluk gücü görevlisinin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesinden suçlu bulunmuştu. Battisti ise PAC'a üye olduğunu kabul ederken cinayet suçlamalarını reddediyordu.

1981'de hapisten kaçan Battisti, Fransa ve Meksika'nın ardından Brezilya'ya yerleşmişti. Meksika'da Via Libre isimli bir edebiyat dergisi kuran Battisti, polisiye romanlar da yazmaya başlamıştı.

Brezilya'da 2007 yılında tutuklanmasının ardından İtalyan hükümeti iadesini talep etmiş, ancak dönemin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 2010'da Battisti'ye sığınmacı statüsü vermişti. Bu gelişme İtalya ile Brezilya arasında krize yol açmış, İtalya bu ülkedeki büyükelçisini geri çekmişti.

Brezilya'da 1 Ocak 2019'da devlet başkanlığı görevine başlayan aşırı sağcı Jair Bolsonaro ise "Brezilya solu tarafından sevilen terörist Cesare Battisti'yi" iade etme sözü vermişti.

"Brezilya artık haydutlar diyarı değil"

Bolsonaro'nun danışmanlarından Filipe G. Martins, Battisti'nin Cumartesi akşamı Bolivya'da yakalandığını ve Brezilya'ya götürüleceğini açıkladı. Martins, ardından da Battisti'nin İtalya'ya gönderilmesinin beklendiğini belirtti.

İtalyan basını da Battisti'nin, İtalya ve Brezilya polisi ile Interpol tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandığını yazdı. Haberlere göre Battisti, Bolivya'nın Santa Cruz de La Sierra kentinde sokakta yürürken karşısında polisleri buldu. Güneş gözlüğü ve takma sakal kullanan Battisti polislere direnmeden teslim oldu.

Devlet Başkanı'nın oğlu ve milletvekili Edoardo Bolsonaro da Twitter'a İtalyanca olarak yazdığı mesajda "Brezilya artık haydutlar diyarı değil" dedi. Bolsonaro, İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye seslenerek "Küçük hediye yolda" diye yazdı.

Jair Bolsonaro'ya seçim döneminde de destek veren Salvini, Battisti'nin yakalanması üzerine de Brezilya Devlet Başkanı'na teşekkür etti.

Salvini, Battisti'nin "plajda rahat bir yaşamı hak etmediğini" ve "son günlerini hapiste geçireceğini" söyledi.