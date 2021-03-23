Kaçak işletme yıkıldı
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Kaçak işletme yıkıldı

23.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:17
Kaçak işletme yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi'nde kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir işletmeyi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Mahallesi'nde kamuya ait arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir işletmeyi yıktı.

Demirkapı Mahallesi'nde kamuya ait arazi üzerine inşa edilen ve kaçak olduğu için hakkında mahkemece yıkım kararı alınan işletme, kararın işletme sahibine tebliğinin ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı. Sabahın erken saatlerinde işletmeye giden Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri nezaretinde mekanı tahliye etti. Ekipler, işletmenin boşaltılmasının ardından yıkıma başladı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda kaçak iş yeri kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirttiler. - BURSA

Kaçak işletme yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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