Kaçak iskambil oynamanın faturası 33 bin 287 TL

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 20 şahsa toplamda 33 bin 287 TL ceza kesildiPolis ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir okey salonunda iskambil oynandığı bilgisini aldı.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 20 şahsa toplamda 33 bin 287 TL ceza kesildi

Polis ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir okey salonunda iskambil oynandığı bilgisini aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda okey salonunda iş yeri sahibiyle birlikte 20 kişinin bulunduğu tespit edildi. Kuralları hiçe sayan şahıslara toplamda 33 bin 287 TL değerinde ceza tutanağı düzenlendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı