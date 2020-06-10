Kaçak inci kefali avlayanlara 30 bin lira ceza uygulandı Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi.

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi, 6 kişiye 30 bin lira idari para cezası verildi. Kentte 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Erciş Bot Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığı ekiplerince balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 12 ton ölü balık ile 650 metre uzunluğunda 2 manyat tipi ağ ve 5 metre uzunluğunda tekne ele geçirildi. Yasağa rağmen balık avlayan 6 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 30 bin lira para cezası uygulandı. Kaynak: AA