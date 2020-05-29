Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin 100 lira ceza uygulandı
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Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin 100 lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 15 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

29.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:38

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 15 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş Merkez Jandarma ve Erciş Bot Komutanlığı ile Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 1,5 ton kaçak avlanmış inci kefali, 500 kilogram ölü balık, 20 serpme ağ ele geçirildi.

Yasağa rağmen kaçak balık avlayan 5 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 15 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin 100 lira ceza uygulandı

Kaynak: AA

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