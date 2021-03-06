Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi

06.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: 06.03.2021 02:12
Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak imalathaneye yapılan baskında tank içerisinde yaklaşık 15 ton, piyasaya sürülmeye hazır halde ise 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak imalathaneye yapılan baskında tank içerisinde yaklaşık 15 ton, piyasaya sürülmeye hazır halde ise 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede etil alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ruhsatı ve üretim izni olmayan imalathaneye baskın yapan polis, tank içerisinde yaklaşık 15 ton, piyasaya sürülmeye hazır halde ise 1200 şişe sahte etil alkol ele geçirdi. Polis, bir kişi hakkında adli işlem başlattı.


Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi
Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi
Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi
Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Mustafa Er Caner Erkin Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 02:12:19. #1.15#
title