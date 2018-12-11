Kaçak İçkiyle Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekiplerinin kaçak içki faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı toplam 303 şişe içki ele geçti. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Bafra ilçesinde yaptıkları denetimlerde kaçak içki satışı yaptığı, bu içkileri aracıyla dağıttığı ve ikametini depo olarak kullandığı tespit edilen şahsın aracında ve ikametinde arama yaptı. Araçtaki aramada, 23 şişe sahte bandrollü votka, rakı ve viski, ikametinde yapılan aramada 280 şişe sahte bandrollü votka, rakı ve viski olmak üzere, toplamda 303 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN