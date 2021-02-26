Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada saklamışlar
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Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada saklamışlar

26.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:15
Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada saklamışlar

ANTALYA'da iki eve düzenlenen operasyonda 107 litre kaçak içki ele geçirildi.

ANTALYA'da iki eve düzenlenen operasyonda 107 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, içkileri plastik şişe ve damacanalarda muhafaza ettiği belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karatepe Mahallesi'nde oturan E.G. ve O.G. isimli kişilerin kaçak içki yaparak sattığı bilgisine ulaşıldı. Bir süre takibe alınan şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 76 litre rakı, 31 litre viski, 2 litre gliserin, 1 litre viski aroması, 1 litre gıda boyası ele geçirildi. Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanalarda muhafaza edildiği dikkat çekti.E.G. ve O.G. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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