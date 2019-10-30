Kaçak içki operasyonu - ADANA

30.10.2019 11:29

Adana'da bir otomobilde 204 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içki kaçakçılığı yaptığını belirlediği M.Ö. ve H.A'yı takibe aldı.

Ekip, şüphelilerin kullandığı otomobili D-400 kara yolunda durdurup arama yaptı. Aracın bagajında 204 şişe gümrük kaçağı rakı bulundu.

Ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili araçtaki şüpheliler M.Ö. ve H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. savcılıkça, M.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA