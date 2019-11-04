Kaçak içki operasyonu

Kaçak içki operasyonu

Malatya'da kaçak içki imal edenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.11.2019 19:17

Malatya'da kaçak içki imal edenlere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma ekiplerince kaçak içkiyle mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan ilçesinde kaçak içki imal edildiği belirlendi.

İlçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 600 litre kaçak rakı, 60 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 5 düzenek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Kaçak içki operasyonu
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