Kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapişon, 80 litre rakı, 108 litre viski ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Müşterek Türkiye Kaçak Alkol" uygulaması kapsamında büfe, depo ve imalathanelere operasyon yaptı.

Kaçak olarak imal ve temin edilerek piyasaya sürülmeye hazır içki üretimi ile ilgili belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapişon, 80 litre rakı, 108 litre viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K., Ü.M.B. ve C.G'nin haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerle 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının da önlendiği belirtildi.

Kaynak: AA