Kaçak İçki Operasyonu... 200 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kaçak içki operasyonu... 200 şişe kaçak içki ele geçirildi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş polisi tarafından yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlı Kavşağında takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 200 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Sercan K. ile Muhammet D. gözaltına alındı.