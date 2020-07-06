Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı
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Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı İZMİR'in Kabağlar ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Mehmet P. (41), evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı
06.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 03:50

Kaçak içki içtiği öne sürülen kişi yoğun bakıma alındı

İZMİR'in Kabağlar ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Mehmet P. (41), evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Mehmet P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Evinde içki içen Mehmet P., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Mehmet P.'yi gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet P.'yi alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Mehmet P., daha sonra kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet P.'nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, kaçak içki içtiği öne sürülen Mehmet P.'nin dairesinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir

Kaynak: DHA

Manşet

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