Kaçak Hat Çekmek İsteyen Uyanık Vatandaş Elektrik Akımına Kapıldı
Diyarbakır'da, oturduğu binaya enerji sağlayan ana hattan kaçak yollarla elektrik çekmek isteyen vatandaş, akıma kapılarak yaralandı.
Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, oturduğu binaya enerji sağlayan ana hattan kaçak yollarla elektrik çekmek isteyen bir kişi, akıma kapılarak yaralandı. Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım'ın, kaçak elektrik kullanmak isterken akıma kapılan F.K. hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.
PATLAMA İHBARI YAPILDI
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.30 sıralarında Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Şehitlik Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan Elit apartmanına enerji taşıyan ana hatta patlama olduğunu ve bir kişinin yaralandığı şeklinde ihbarda bulundu.
KAÇAK ELEKTRİK ÇEKMEK İSTEYEN VATANDAŞ AKIMA KAPILDI
İhbar üzerine ismi geçen bölgedeki elektrik enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, hemen olay yerine gitti. Yapılan inceleme sonucunda, F.K. isimli vatandaşın binaya enerji taşıyan ana elektrik kablosundan evine harici yoldan kaçak elektrik çekmek istediği, ancak enerji yüklü kabloyu soyarken yaşanan temas sonucu akıma kapıldığı belirlendi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kaplan F.K. tedavi altına alınırken, Dicle Elektrik ekipleri kopan hattı onardıktan sonra binaya yeniden enerji verdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım'ın, kaçak elektrik kullanmak isterken akıma kapılan F.K. hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. Şirket yetkilileri, söz konusu olayın yaşandığı bölgede kısa süre önce ıslahat çalışması yapılarak sayaçların teknolojik donanıma sahip yatay panolara taşındığını belirterek, bu sebeple sayaçtan kaçak elektrik kullanılması imkanının ortadan kalktığını bildirdi. Bu yüzden de bazı vatandaşların kaçak yollarla harici hat çekmeye kalkıştıklarına, son olayda da böyle biri durum yaşandığına dikkat çeken yetkililer, tüketicilerden bir kez daha kaçak elektrik kullanmamalarını istedi.
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ALLAH ÇARPARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ASLINDA KİMSE ÇALMAYA YELTENMEZ YAPTIĞI KUL HAKINI YEMEK AMA SI DA VAR ENERJİ DE PETROL ÜRÜNLERİDE ÇOK PAHALI ÜLKEMİZDE AMA KAZANÇ DÜŞÜK YILSONU ASGARİ ÜCRETLİNİN VERGİSİ ALDIĞI PARADAN FAZLA VERGİ ÇOK YILIN SON 5 AYI VERGİYLE BOĞUŞUYORUZ VERGİ DİLİMLERİ 12 AYA YAYILMALI 100/35 EE 12 BÖLÜ OLSA KİMSE HİSSTEMEZ 100/3 VERGİ ÖDERİZ BENCE HESAP UZMANI DEYİLİM KAFAM BUKADAR BASIYOR YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN ELEGEÇN PARAYIL İÇERSİNDE AYNI SEVİYEDE KALIR GELİR AZ GİDER ÇOK1YERDEİNSANLARBOZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hayır anlamadım şimdi bi gundi yaralandı diye üzülecek miyiz yani ?Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Bir insan bu kadar gerzek olabilir mi ya, insanoglunun baliktan türedigine inanacgim neredeyse ama, baliklar bile bu kadar alik degiller be.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ilahi adalet şu an cehennemdeki hallerini görebiliyorum kul hakkıCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır