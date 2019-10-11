Kaçak hasta taşıyan hasta nakil aracı trafikten menedildi

11.10.2019 17:00

Bolu'da, bir özel ambulans firmasına ait plakayla hasta taşıdığı tespit edilen hasta nakil aracı trafikten menedildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde yapılan kontrollerde özel bir ambulans firmasına ait hasta nakil aracının durdurularak kontrol edildiği bildirildi.

Araçta yapılan incelemelerde, hasta nakil aracının üzerindeki plakaların, başka bir özel ambulans firmasına ait hasta nakil aracına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, araç sürücüleri A.Ö. (32) ile kardeşi S.Ö. (29) gözaltına alındığı, araç üzerinde bulunan plakalarla şüpheliler tarafından ibraz edilen iki ayrı hasta nakil aracına ait araç tescil belgelerine el konulduğu belirtildi.

Ayrıca, Düzce'den Mardin'e hasta götürdükten sonra İstanbul'a döndüğü anlaşılan hasta nakil aracının da yakalamalı haciz olduğu ve başka araca ait plakaların kullanıldığı belirlenerek, 6 bin lira trafik para cezası kesildikten sonra trafikten menedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA