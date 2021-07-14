Kaçak hafriyata 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi
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Kaçak hafriyata 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi

Kaçak hafriyata 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli'nin birçok noktasında hafriyat sahaları rehabilite edildikten sonra binlerce ağaç dikerek yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü ile de mücadele ediyor.

Kocaeli'nin birçok noktasında hafriyat sahaları rehabilite edildikten sonra binlerce ağaç dikerek yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü ile de mücadele ediyor. "Hafriyat Yönetimi Bilgi Sistemi" ile entegre çalışan hafriyat araçlarını uydu takip sistemiyle takip ediyor. İlimizde küçük çapta tadilat çalışmalarından çıkan ve zaman zaman kaçak olarak dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri temizliğini gerçekleştiriyor. Kocaeli'nin silüeti açısından kirlilik oluşturan birçok noktada hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını temizleyerek, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçti. 2021 yılında bu kapsamda 1 milyon 440 bin TL ceza kesildi.

İMAR YOLLARININ KENARLARINDAKİ İNŞAAT VE YIKINTILAR KALDIRILDI

Belediyemiz sınırlarında daha önceden kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayete konu olan alanlardaki küçük çaptaki tadilat atıkları ve zaman zaman kaçak olarak dökülen atıklar tespit edildi. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izinli alanlara kaldırıldı. Bu çalışma ile çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden ayrıca görüntü kirliliği oluşmasının önüne geçildi. Yapılan çalışma ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturularak, bölgenin doğal görünümünün korunması sağlandı.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Marka Şehirler Yarışması'nda En İyi Akıllı Kent Teknolojisi Ödülü'nü aldığı "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" ile entegre çalışan hafriyat araçları, uydu takip sistemiyle 7 gün 24 saat takip ediliyor. "2872 Sayılı Çevre Kanunu" ile "Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine istinaden yapılan denetimlerde, kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanıyor.

1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA KESİLİYOR

İlgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, hafriyat sahaları dışına atık döken şahıslara 90. 000, 00 TL. ile 360. 000, 00 TL., şirketlere: 270. 000, 00 TL. ile 1. 080. 000, 00 TL. arası idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca kaçak döküm yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor.

ALO 153'E İHBAR EDİLEBİLİYOR

Temiz bir çevre ve mutlu bir gelecek için tüm vatandaşlarımızın çevre kirliliğine sebep olacak şekilde hafriyat toprağı ve yıkıntı atıklarını dökenleri fotoğraflandırarak, Büyükşehir ALO 153 ihbar hattına bildirilmesi önem arz ediyor.

Kaynak: Habermetre

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