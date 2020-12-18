Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı
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Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı

18.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:56
Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı

Bursa'da kaçak hafriyat dökerek, çevreyi kirleten firmanın sahibine 88 bin 499 lira ceza yazıldı.

Bursa'da kaçak hafriyat dökerek, çevreyi kirleten firmanın sahibine 88 bin 499 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerin kontrolü esnasında, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde hafriyat kamyonlarının hareketliliğini fark etti.

Nilüferköy Mahallesi zeytinlik alan içinde takip ve kontrol yapan ekipler, hafriyat getirerek bölgeye döken 06 FA 7129 ve 16AFJ 328 plakalı kamyonları suçüstü yakaladı.

Kaçak döküm yapan firmanın sahibi M.S'ye Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şubesi ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı
Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:00:34. #1.15#
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