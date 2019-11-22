Kaçak hafriyat döken sürücüye 72 bin lira ceza kesildi

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:24

Bursa'da, bir araziye kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen sürücüye 72 bin 197 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir kişinin kamyonla Osmangazi ilçesindeki bir araziye hafriyat döktüğünü belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücüyü suçüstü yakaladı.

Sürücüye belediye ekiplerince 72 bin 197 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA