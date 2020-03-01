Kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza
Haberler » 3. Sayfa » Kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza - Haberler

Kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza

Bursa'da bir hafriyat kamyonuyla kaçak döküm yapan şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.

01.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:12
Kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza

'da bir hafriyat kamyonuyla kaçak döküm yapan şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlara baskın yaptı. Yapılan denetim çerçevesinde ilçesinde özel bir şirkete ait kamyonla hafriyat dökülürken suçüstü yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube ekipleri kaçak hafriyat dökümü yaparak çevreyi kirleten şirkete 265 bin 497 lira para cezası kesti. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler