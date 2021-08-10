Kaçak göçmenlerin yolcuğu Osmaniye'de son buldu

Osmaniye'de uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 14 kişilik minibüsten 28'i kaçak 30 mülteci çıktı.

Osmaniye'de uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 14 kişilik minibüsten 28'i kaçak 30 mülteci çıktı. Göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem başlatılan araç şoförüne ise 56 bin 730 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik D-400 karayolu Adana istikameti uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında A.Y.S. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüste 28'inde resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 30 mülteci yakalandı. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve hayati tehlike arz ederek insani olmayan koşullarda taşınan göçmenlere ekipler tarafından maske dağıtımı yapıldı. Suriye üzerinden ülkeye giriş yaptıkları belirlenen şahısların Gaziantep'ten Adana'ya götürüldüğü belirlendi.

Araç sürücüsü A.Y.S. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan minibüse el konulurken, sürücüye de 'Belgesiz yolcu taşıma' suçundan 56 bin 730 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı