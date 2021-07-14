Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile yakalandı Van'dan İstanbul'a giden Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Afganistan uyruklu düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile Kayseri'de yakalandı.

Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu

Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile yakalandı

KAYSERİ - Van'dan İstanbul'a giden Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Afganistan uyruklu düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile Kayseri'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan İstanbul'a giden ve Kayseri'de otobüs değiştiren Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, polis kontrolüne takıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemede, göçmenlerin üzerlerinde bulunan ve uyruklarında Afganistan yazan şahısların izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Şahısların kimliklerini inceleyen ekipler, 12 kişinin Pakistan uyruklu olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 12 kişi, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu
Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu
Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu
Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Alper Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 01:39:09. #1.16#

title