Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok
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Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

07.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:08
Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok

, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle 'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız 'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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