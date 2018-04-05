Kaçak Göçmenlerin Charter Uçakla Gönderilmesi Sorunu Çözüldü

Doğu Anadolu'da yakalanan Afganistanlı kaçak göçmenler, charter uçakla sınır dışı işlemine sıcak bakmayan Afganistan ile yaşanan sorunun çözülmesiyle, hafta sonu ülkelerine gönderilecek.

Ülkelerindeki terör ve işsizlik başka olmak üzere çeşitli nedenlerle İran üzerinden umut olarak gördükleri Türkiye'ye yasa dışı girip Erzurum başka olmak üzere bölge illerinde yakalanan kaçak göçmenlerin geri gönderme işlemleri hızlandırıldı.

Bu çerçevede Türk ve Afganistanlı makamlar arasında yapılan görüşmeler sonucu, Afganistan'dan yurda giren kaçak göçmenlerin charter uçak ile ülkelerine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Karar üzerine Erzurum başta olmak üzere Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da son 3 ayda yakalanan ve Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan çok sayıda Afganistanlı kaçak göçmen charter uçakla Kabil'e götürülüp sınır dışı edilecek.

Kaçak göçmenlerin ilk bölümünü oluşturan 700'ü, 7 Nisan Cumartesi günü charter uçakla ülkelerine götürülecek.

Erzurum Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmesinde uzun zamandır Afganistan ile sorun yaşandığını belirtti.

Bu sorunun Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun girişimlerinin ardından Türk ve Afganistan makamları arasındaki görüşmelerle çözüldüğünü aktaran Özcan, "Bu sorun uzun zamandır vardı. Afganistan, geri gönderme konusunda charter uçak seferlerine sıcak bakmıyordu. Her iki devletin üst düzey yetkilileri sorunu çözdü. İlk charter seferimiz yakında olacak. İlk etapta 700 kişilik grup Afganistan'a sınır dışı edilecek." dedi.