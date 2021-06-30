Kaçak göçmenleri "Yunanistan" diye Kırklareli'ne bıraktılar
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Kaçak göçmenleri "Yunanistan" diye Kırklareli'ne bıraktılar

Kaçak göçmenleri 'Yunanistan' diye Kırklareli'ne bıraktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnsan kaçakçıları tarafından "Yunanistan" diye Kırklareli'ne bırakılan 31 Suriyeli göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

İnsan kaçakçıları tarafından "Yunanistan" diye Kırklareli'ne bırakılan 31 Suriyeli göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde devriye esnasında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Suriye uyruklu şahıs yakaladı. Kaçak göçmenler ifadelerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini ve İstanbul'dan bindikleri bir kamyonla Yunanistan'a hareket ettiklerini, daha sonra gece yarısı insan kaçakçıları tarafından İğneada beldesine bırakıldıklarını belirtti. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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