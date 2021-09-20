KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: KİŞİ BAŞI 150 TL'YE ANLAŞTIK

SULTANGAZİ'de, sivil zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu minibüs içerisinden 19 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştık" dedi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda dün öğlen saatlerinde Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı sivil zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Sultangazi'den Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de anlaştıkları minibüs sürücüsü tarafından ilçeye geri getirildikleri öğrenildi.

"SULTANGAZİ'YE GERİ GETİRMEK İÇİN ANLAŞTIK"Minibüs sürücüsü, kaçak göçmenleri geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştığını belirterek, "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ve 19 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.