Son dakika haberi: Kaçak göçmen taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Minibüs polisten kaçtığı sırada pamuk tarlasına devrildi. Kaza sonrası minibüste bulunan göçmenler ve sürücü pamuk tarlasına kaçtı. Kaçan şüphelilerden bazıları yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, 10 VZ 220 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak minibüs şoförü kaçak göçmenleri taşıdığı için polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmayı sürdüren minibüs bir süre sonra kontrolden çıkarak Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan pamuk tarlasına devrildi.

Hurdaya dönen minibüsün içerisinde bulunan kaçak göçmenler ve sürücü araçtan çıktı. Daha sonra devrildikleri pamuk tarlasının içerisine kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarla içerisine kaçan şüphelilerden 5 tanesini yakaladı. Kaçan diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Yakalanan şüpheliler yabancılar şube tarafından gözaltına alındı. - ADANA