Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 26 Yaralı

Iğdır'da bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirtilen kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 76 AB 602 plakalı minibüs, Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalının bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü çocuk 26 kaçak göçmen yaralandı.



Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu bulunduğu belirlenen minibüste, kazanın ardından izdiham yaşandı. Kaçak göçmenlerden, sağlık durumu diğerlerine göre daha iyi olan 7'si ile sürücü kazanın ardından kaçtı.



Kazayı gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdikten sonra olay yerine ambulans çağırıp minibüsteki yaralıların yardımına koştu.



112 acil servis ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından minibüsten çıkartılan 3'ü çocuk 19 kişi ile güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan 7 kaçak göçmen, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bazılarının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralılar tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Devrilen minibüs ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.