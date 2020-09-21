Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktı
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Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolunun kenarında durarak 19'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 27 kişiyi yol kenarında bırakan TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktı
21.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:56

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolunun kenarında durarak 19'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 27 kişiyi yol kenarında bırakan TIR sürücüsü gözaltına alındı. 27 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

TEM Otoyolu Gebze Kirazpınar mevkiinde yol kenarında duran TIR'ın dorsesinden inen kişiler, ulaşımı tehlikeye düşürdü. Vatandaşlar, TIR'ın dorsesinden inenleri cep telefonuyla görüntüleyerek jandarmaya ihbarda bulundu. Otoyol kenarındaki araziye dağılarak saklanan 19'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 27 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü M.N.O.?yu yakalamak için çalışma başlattı. TIR, otoyol üzerinde durdurularak sürücü M.N.O. gözaltına alındı. 27 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaçak yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri yol kenarında bırakan M.N.O. gözaltına alındı. M.N.O. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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