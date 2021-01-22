Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
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Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı

22.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:50
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı

KÜTAHYA'da yolcu otobüsündeki Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni, polis uygulama noktasına yaklaşınca başka bir otomobile bindirerek, kaçırdıkları saptanan sürücülere para cezası uygulandı.

KÜTAHYA'da yolcu otobüsündeki Afgan uyruklu 4 kaçak göçmeni, polis uygulama noktasına yaklaşınca başka bir otomobile bindirerek, kaçırdıkları saptanan sürücülere para cezası uygulandı. Otobüs ve otomobil sürücüsü hakkında ayrıca 'göçmen kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Konya- İstanbul seferini yapan H.K. yönetimindeki 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya'da polis uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre kala, araçtan 4 kişi indirdi. Bu kişiler daha sonra bulundukları yere gelen bir otomobile bindi. Kütahya- Afyonkarahisar Karayolu'nda devriye gezen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine otobüs ve otomobili durdurdu. Otomobilde Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede otobüsten indirilerek M.A. yönetimindeki 43 AAV 180 plakalı otomobile alınan kaçak göçmenlere polis uygulama noktasında yakalanmaması için 'özel servis' yapıldığı ortaya çıktı.

Otobüsten valizlerini alan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için polis merkezine götürülürken, M.A.'nın kullandığı otomobil, 'amaç dışı kullanım' suçundan trafikten menedildi. Araç sürücüsü ve ruhsat sahibine ise bin 339'şar lira olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Otobüsün sürücüsü H.K.'ye de biletsiz yolcu taşımaktan 7 bin 594 lira idari para cezası kesilirken, otomobil ve otobüs sürücüleri hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı
Kaçak göçmenlere 'özel servis' polise takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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