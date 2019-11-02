Kaçak göçmenler sahte kimlikle yakalandı

Kaçak göçmenler sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de ülkeye yasak yollarla giren yabancı uyruklu 17 göçmen, otobüste yakalandı.

02.11.2019 16:36
Kaçak göçmenler sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de ülkeye yasak yollarla giren yabancı uyruklu 17 göçmen, otobüste yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kırşehir merkeze bağlı Çayağzı Kasabası girişinde Van'dan İstanbul'a giden şehirlerarası bir otobüs durduruldu. Jandarma ekipleri, durdurulan otobüste yaptıkları incelemede yabancı uyruklu 17 kişinin sahte kimlik taşıdığını tespit etti. Şahısların yurda kaçak yollarla girdiklerini belirlendi.


Gözaltına alınan 17 kişi emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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