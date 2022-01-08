KAÇAK GÖÇMENLER OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ÇIKTI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, 4 farklı operasyonda 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen otomobilin bagajından çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 operasyonunda 22 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan bir operasyonda 2 kaçak göçmenin otomobilin bagajında taşındığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 4 kişi hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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