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Kaçak göçmenler otomobilin bagajından çıktı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, dört ayrı operasyonda toplam 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen otomobilin bagajından çıktı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, dört ayrı operasyonda toplam 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen otomobilin bagajından çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 operasyonunda 22 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan bir operasyonda 2 kaçak göçmenin otomobilin bagajında taşındığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 4 kişi hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.


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