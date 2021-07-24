Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı
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Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te otoyolda mola veren bir otobüste arama yapan jandarma ekipleri 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otobüsün bagajında yakaladı.

Gaziantep'te otoyolda mola veren bir otobüste arama yapan jandarma ekipleri 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlerin yakalandığı yer pes dedirtti.

Gaziantep'te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda şok operasyon düzenledi. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin bir otobüste kaçak Afgan göçmeleri yakaladığı yer şoke etti. Jandarma ekipleri otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola veren Batman'dan Aksaray'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Bagajda 45 derecelik sıcakta havasız kaldılar

Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti. Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı
Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı
Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı
Kaçak göçmenler otobüsün bagajından çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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