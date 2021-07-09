Kaçak göçmenler ormanda yakalandı
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Kaçak göçmenler ormanda yakalandı

Kaçak göçmenler ormanda yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 74 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma tarafından ormanlık alanda 74 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Mahallesi'nden bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, aralarında çocukların da bulunduğu 61 Afgan, 12 Pakistan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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