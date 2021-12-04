KAÇAK GÖÇMENLER, KIBRIS'A GİTMEK İÇİN BİNDİKLERİ TEKNEDEN DENİZE ATILDI - Haberler
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KAÇAK GÖÇMENLER, KIBRIS'A GİTMEK İÇİN BİNDİKLERİ TEKNEDEN DENİZE ATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken bindikleri tekneden dün silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni karada ve denizde arama çalışması devam ediyor.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken bindikleri tekneden dün silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmeni karada ve denizde arama çalışması devam ediyor. Manavgat sahilinde yakalanan 3'ü çocuk 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin 2 arkadaşının kayıp olduğunu söylemesi üzerine başlatılan arama çalışması, karadan ve denizden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin karadaki arama çalışmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kaybolan kişilerin bulunması için denizde çalışma yapıyor. Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmasında 2 sualtı robotu, sualtı scooteri, 2 gemi, 1 helikopter ve 2 drone ile su dalış timi yer aldı.

KAÇAK GÖÇMENLER, KIBRIS'A GİTMEK İÇİN BİNDİKLERİ TEKNEDEN DENİZE ATILDI

KAÇAK GÖÇMENLER, KIBRIS'A GİTMEK İÇİN BİNDİKLERİ TEKNEDEN DENİZE ATILDI

KAÇAK GÖÇMENLER, KIBRIS'A GİTMEK İÇİN BİNDİKLERİ TEKNEDEN DENİZE ATILDI

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