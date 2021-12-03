Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (3) - Haberler
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Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (3)

CESETLERİ 3 MİL AÇIKTA BULUNDUManavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken tekneden atılan Suriyeli Muhammet Al Gani (13) ve Mahmut Al Şeyh'in (18) cansız bedenleri, saat 17.00 sıralarında Alara Çayı açıklarında kıyıdan 3 mil uzakta bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - CESETLERİ 3 MİL AÇIKTA BULUNDU

Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken tekneden atılan Suriyeli Muhammet Al Gani (13) ve Mahmut Al Şeyh'in (18) cansız bedenleri, saat 17.00 sıralarında Alara Çayı açıklarında kıyıdan 3 mil uzakta bulundu. Yapılan incelemenin ardından Muhammet Al Gani ve Muhammet Al Şeyh'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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