Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı - Haberler
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Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

KIBRIS'a gitmek isterken bindikleri tekneden silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 3'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, yüzerek çıktıkları Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - KIBRIS'a gitmek isterken bindikleri tekneden silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 3'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, yüzerek çıktıkları Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde yakalandı. Kaçak göçmenlerin kayıp olduğunu söylediği 2 kişi için karada ve denizde arama çalışması başlatıldı.

Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Keçer'in kapı zilini çalan Suriye uyruklu 3 kişi, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıklarını belirtip yardım istedi. Keçer, çok az Türkçe konuşabilen kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, sahilde 13 kaçak göçmenle karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtisi gösteren 7 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda 3'ü çocuk, 18 kaçak göçmen daha bulundu.

Jandarmanın ifadelerine başvurduğu kaçaklar, 16- 17 yaşlarındaki 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden, jandarma da karadan arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.


Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

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Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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