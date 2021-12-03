Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - KIBRIS'a gitmek isterken bindikleri tekneden silah zoruyla denize atılan Suriye uyruklu 3'ü çocuk, 31 kaçak göçmen, yüzerek çıktıkları Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde yakalandı. Kaçak göçmenlerin kayıp olduğunu söylediği 2 kişi için karada ve denizde arama çalışması başlatıldı.

Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Keçer'in kapı zilini çalan Suriye uyruklu 3 kişi, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden silah zoruyla denize atıldıklarını belirtip yardım istedi. Keçer, çok az Türkçe konuşabilen kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, sahilde 13 kaçak göçmenle karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtisi gösteren 7 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptıkları aramalarda 3'ü çocuk, 18 kaçak göçmen daha bulundu.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.