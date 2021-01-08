Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
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Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

08.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:15
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

AYDIN'ın Çine ilesinde jandarma ekipleri, 84 kaçak göçmen, yakaladı.

AYDIN'ın Çine ilesinde jandarma ekipleri, 84 kaçak göçmen, yakaladı. Umut tacirlerinin, kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat dolaştırıp, İtalya'ya geldik diyerek dağlık alana bıraktıkları ortaya çıktı.

İtalya'ya gitme hayali kuran 84 kaçak göçmenin İstanbul'dan başlayan yolculuğu, Aydın'ın Çine ilçesinde son buldu. İddiaya göre, umut tacirleri, İstanbul'dan aldıkları kaçak göçmenleri, kamyon kasasında 30 saat gezdirdi. Dün sabah ise, Çine'ye bağlı Akçova Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları bulunan dağlık alanda İtalya'ya geldik diyerek, kamyondan indirdi. Kamyon hızla bögeden uzaklaşırken, kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, jandarmayı aradı.

Bölgeye gelen ekipler, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 göçmeni, jandarma karakoluna götürdü. Kaçak göçmenler, ifadelerinde kişi başı 1000 Euro'ya anlaştıkları kişiler tarafından İtalya'ya getirildikleri söylenilerek, zeytinlik alana bırakıldıklarını anlattılar.

Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü
Kaçak göçmenler, İtalya yerine Çine'ye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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