Kaçak göçmenler, helikopter ve mobil radarla tespit edildi

İZMİR'in Selçuk, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 148 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin yerleri, Sahil Güvenlik helikopteri ve mobil radar ile belirlendi.

Selçuk ilçesi Pamucak önlerinde, dün saat 04.00 sıralarında, Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik mobil radarı ile lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik botundaki ekipler, lastik botu durdurup, 49'u Afganistan ve 9'u Suriye uyruklu olan 58 kaçak göçmeni yakaladı. 14'ü erkek, 10'u kadın ve 34'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik helikopteriyle, aynı gün, bu kez de Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde lastik bot belirlendi. Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 05.00 sıralarında durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmeni yakaladı. 13'ü erkek, 9'u kadın ve 24'ü çocuk olan grup da botla kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, son olarak, aynı gün saat 05.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 11'i Suriye, 7'si Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Eritre ve 2'si Yemen uyruklu toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 14'ü kadın ve 11'i çocuk olan kaçak göçmenler, kıyaya getirildi.

3 yerde yakalanan toplam 148 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- İzmir